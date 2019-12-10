Son Dakika › Dünya › Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü - Son Dakika Dünya
Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü
6 saat önce
Almanya'ya ait Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonunda keşif yapan ve aylarca yalnızca buz kütleleri ile penguenleri gören 9 bilim insanının, misyona başlamadan önce ve 14 ay sonrasında MRI taraması yapıldı. Veriler karşılaştırıldığında beynin bazı kısımlarında küçülme gözlemlendi.
Antarktika'da 14 ay geçiren bilim insanları, yalnızlığın ve can sıkıntısının insan beyninin fiziksel yapısı üzerindeki etkilerini bizzat deneyimleyerek ortaya koydu.
Almanya'ya ait Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonu'nda keşif yapan ve aylardır yalnızca buz kütleleri ile penguenleri gören 9 bilim insanının, misyona başlamadan önce ve 14 ay sonrasında MRI taraması yapıldı. Veriler karşılaştırıldığında beynin bazı kısımlarında, Antarktika'da geçirilen süre zarfında küçülmeler olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:16
Son Dakika Frey'i sahneden Gomez indirdi! Bu kez yetmedi Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, kalça dansı yaptı, her gören telefona sarıldı Dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi! Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı kürsüden indi