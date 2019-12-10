Son Dakika Haberleri: Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü
Son Dakika Dünya Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü - Son Dakika Dünya

Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü

6 saat önce

Almanya'ya ait Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonunda keşif yapan ve aylarca yalnızca buz kütleleri ile penguenleri gören 9 bilim insanının, misyona başlamadan önce ve 14 ay sonrasında MRI taraması yapıldı. Veriler karşılaştırıldığında beynin bazı kısımlarında küçülme gözlemlendi.

Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü, System.String[]

Antarktika'da 14 ay geçiren bilim insanları, yalnızlığın ve can sıkıntısının insan beyninin fiziksel yapısı üzerindeki etkilerini bizzat deneyimleyerek ortaya koydu.


Almanya'ya ait Neumayer III Kutup Araştırma İstasyonu'nda keşif yapan ve aylardır yalnızca buz kütleleri ile penguenleri gören 9 bilim insanının, misyona başlamadan önce ve 14 ay sonrasında MRI taraması yapıldı. Veriler karşılaştırıldığında beynin bazı kısımlarında, Antarktika'da geçirilen süre zarfında küçülmeler olduğu tespit edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Frey'i sahneden Gomez indirdi! Bu kez yetmedi
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, kalça dansı yaptı, her gören telefona sarıldı Dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi! Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı kürsüden indi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 01:24:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aylarca Antarktika'da görev yapan bilim insanlarının beyni 'monotonluktan' küçüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]