Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor - Son Dakika

- Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor

Sivas'ın yöresel tatları arasında yer alan, yapıldıktan sonra aylarca ilk günkü tazeliğiyle tüketilebilen pezik turşusu lezzetiyle damak çatlatıyor

SİVAS - Sivas'ın yöresel tatları arasında yer alan, yapıldıktan sonra aylarca ilk günkü tazeliğiyle tüketilebilen pezik turşusu lezzetiyle damak çatlatıyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle ülkenin dört bir yanında kış hazırlıkları başladı. Kolları sıvayan kadınlar yörelerine uygun kış ürünlerini hazırlayıp depolara kaldırıyor. Sivas'ta da kadınlar kış aylarında sofralarda yerini alan turşudan erişteye, konserveden kurutmalara birçok ürünü hazırlamaya koyuldu. Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde ise kadınlar kış için pezik turşusu yaptı. Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan pezik turşusu halk arasında dal turşusu olarak da biliniyor. Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alan turşu birçok aşamadan geçiyor. Bahçelerden taze olarak toplanan pancarlar yapraklarından aylıyor ve kalan dallar kazanlarda kaynatılıyor. Ardından soğuk su yardımıyla soğutulan dallar limon tuzu, sirke, pul biber gibi malzemelerle karıştırılarak bidon ve kavanozlara dolduruluyor. Güneş ışığının olmadığı serin depolarda saklanan pezik turşusu yaklaşık 2 ay sonra tüketilmeye başlanıyor. Aylarca bozulmadan tüketilebilen ve lezzetiyle damakları çatlatan turşu kış aylarında sofralarda ilk günkü tazeliğiyle yer alıyor.

Katkı maddesi yok, tamamen organik

Pezik turşusu yapan Zübeyde Kılıç, " 5'nci ayda pancar ekeriz. Güz gelince 8 ve 9'ncu aylarda turşularımızı kurarız. 2 çeşit pancarımız var onun köküyle de tekrar turşu kurarız. Bugünde pezik turşusu kurduk. Önce tarladan toplarız ayıklarız, soğuk suyla yıkayıp kazana koyup kaynatırız. Limon tuzu ve tuz atıp pişirdikten sonra tekrar soğuk suya koyup soğuturuz. Bu işlemden sonra bir kaba alıp pul biberini, tuzunu atıp bidona iade ederiz. 2-3 ay sonra turşu olur. 9'ncu ayda kurduğumuz turşu tekrar 5'nci aya kadar yeniyor. Hazır turşularda katkı var ama bu turşularda yok. Biz hiç ilaç falan koymayız. Bahçede hayvansal gübre kullanırız" dedi.

Odun ateşinde pişiyor

Cennet Kılıç ise, "Becek turşusu kuruyoruz. Bahçemizden topladık. Bizim yaptığımız organik oluyor diğer turşulara benzemiyor çünkü onlarda katkı malzemesi var. Biz bunu kendimiz üretiyoruz. Kendi üretimimiz olduğu için her şey organik ve doğal. Odun ateşiyle pişiriyoruz. Saklama ömrü katkısız olmasına rağmen 8-10 ay soğuk yerlerde kilerlerde saklayabiliyoruz. Lezzeti de diğer hazır turşulara göre çok daha güzel çünkü organik" diye konuştu.