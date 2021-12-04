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Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı...Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı...Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında

04.12.2021 02:31

Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı.

Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı...Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında

Tehdidine maruz kaldıkları komşusunun bıçaklı saldırısına uğradılar

ANKARA - Ankara'da yaşayan Volkan Büyükatak ve Gamze Büyükatak çifti 7 yaşındaki çocuklarını darbettiği iddiasıyla şikayette bulundukları alt komşusu H.K.K. tarafından aylardır tehdit edildiklerini iddia etti. Komşularının üç gün önce kendilerine bıçaklı saldırıda bulunduklarını önesüren Büyükatak çifti saldırganın en ağır şekilde yargılanmasını istedi. Söz konusu saldırına anına ait görüntüler ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İddialara göre, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir apartmanda yaşayan H.H.K. isimli bir kişi 4 ay önce camının önünde oyun oynadığı arkadaşıyla tartışan üst komşularının oğlu Siraç Büyükatak'ı gürültü çıkarttığı için darbetti. Durumu öğrenen anne Gamze Büyükatak ile baba Volkan Büyükatak, H.H.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakkındaki suç duyurusunu öğrenen komşu bu kez de evli çifti tehdit etmeye başladı. Tehditlerinin boyutunu her gün artıran H.H.K., aileyi cep telefonuyla arayıp tehditlerine devam etti. Bununla da yetinmeyen H.K.K. evli çifti hedef alan küfür, hakaret, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı yazıları da apartmanın çeşitli yerlerine yazmaya başladı. Olayların aylardır bu şekilde devam ettiğini ve alt komşusu tarafından 3 gün önce bıçaklı saldırıya uğradıklarını da ileri süren Büyükatak çifti, kendilerine sürekli küfürler eden komşularının neden böyle yaptığını konuşmak için kapısına gittiklerini fakat uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu gözlerini hastanede açtıklarını söyledi. Yaralı aile saldırgan şahsın olayı gerçekleştirmeden önce güvenlik kamerasına yakalanmamak için kameranın görüş açısıyla oynadığını fakat başaramadığını da iddia etti. Bıçaklı saldırının gerçekleştiği o anlar ise binanın güvenlik kamerası tarafından an be an kayıt altına alındı.

"Binadakileri üzerimize kışkırttı"

Saldırgan şahıstan defalarca şikayetçi olduklarını söyleyen baba Volkan Büyükatak, "Yazın benim çocuğumla yan dairenin çocuğu aşağıda oynarken bu şahsın camının önünde tartışmaya başlamışlar. Bu şahıs da o anda elindeki çayı benim çocuğumun başından aşağıya döküyor. Dışarı çıkıyor, kulağından ve boynundan darbetmiş, saksıdaki kumu üzerine boşaltmış. Çocukta tabi ağlayarak eve gelmiş. Beni eşim aradı, çocuğu darbetmiş diye. Eşim, 'onu ara, ben onunla muhattap olmak istemiyorum, onu şikayet edeceğim' diye söyledi. Ben de aradım 'bunu neden yaptın, bunlar çocuk, ne alıp veremediğin var?, Gamze seni şikayet etmeye karakola gidiyor' dedim. 'İstediğiniz yere verin, ne yapıyorsanız yapın' dedi ve telefonu kapattı. Ertesi gün binanın içine yazılar yazmaya başladı. Binadakileri üzerimize kışkırttı. Her gün duvarlara yazılar yazdı. Tehdit etti" şeklinde konuştu.

"Eşime döndüğüm anda beni bıçaklamış"

Komşusunun son günlerde aşırı agresif tavırlar sergilediğini belirten baba Büyükatak, "Son günlerde ise eşim çocuğumu sabahları okula götürmek için evden çıktığı esnada eşime sürekli el hareketleri, sözlü taciz ve laf atma gibi şeyler yapmış. Eşim de beni aradı. Ağlayarak durumu anlattı. Sonra eve gelince konuşmak için aşağıya indim. İndiğimde aramızda bağrışmalar oldu. Eşim bağrışmaları duyunca aşağıya indi. Ben eşime döndüğüm anda beni bıçaklamış. Yüzümde kalıcı bıçak izi kalmış, kaşımı ve sinirlerimi oynatamıyorum. O sırada ben sırtımı dönerken, eşimi de 3 yerinden bıçakladı. Kanları durduramıyorduk. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Bizi alıp hastaneye götürdüler. Can güvenliğimiz tehlikede. Bıçaklandık. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Binanın bütün duvarlarına yazılar yazdı"

Anne Gamze Büyükatak ise sürekli sözlü tacize maruz kaldığını iddia ederek, "Olay yazın başladı. Oğlumu darbetti. Kaç kere uyardık. Polise vereceğim dedikten sonra hakaret etmeye başladı. Sürekli sözlü taciz, el hareketlerine rağmen sustuk. Muhatap olmak istemedik. Binanın bütün duvarlarına yazılar yazdı. Etmediği hakaret kalmadı. Çocuğumu okula götürürken sürekli el hareketi yapıp kafasını sallıyor. Küfürler yağdırıyor. En sonunda dayanamadım eşime söyledim konuşsun diye. Eşim aşağıya indi. Bağırışlarını duyduktan sonra olayı yatıştırmaya çalıştım. O sırada elinden bıçağı çıkartıp, bana saplamaya başladı. Sonra da eşimin suratına vurdu. Can havliyle eve çıktık. Can güvenliğim kalmadı. Bana yardım edilmesini istiyorum. Bunu yapan insan olamaz. Boynumdan, göğsümün altından ve kalçamdan yaralandım. Psikolojik olarak beynimden atamayacağım o anları. Beklemediğim anda konuşurken saldırdı. Bir anda saldırdı. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı...Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında
Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı...Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında
Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı...Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında
Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı...Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında

Hakaret, Saldırı, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı...Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aylarca tehdit etti yetmedi bıçakla saldırdı...Yaşanan saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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