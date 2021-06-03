Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı

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Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Mutluluk pozlarının boy boy Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, dün sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Subaşı, teklifte çekilen mutluluk pozlarını paylaştı.

TEKLİFTEN SONRA SEVGİLİSİNİN DUDAKLARINA YAPIŞTI

Seri halinde 10 adet fotoğraf paylaşan Subaşı, sevgilisini öpücüklere boğduğu kareleri de yayınlamayı ihmal etmedi. "Dünyanın en sevdiğim yerlerinden birinde hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an… Duygularımı anlatacak kelime yok" notuyla peş peşe pozlarını paylaşan Subaşı'nın tektaşı adeta gözleri şaşı etti. Metrelerce uzaktan dahi belli olan tektaşı görenler sosyal medya kullanıcılar "Damat paraya kıymış" yorumunu yaptı.

İşte Şeyma ve sevgilisinin aşk dolu kareleri...