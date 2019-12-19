Aylardır boş olan başkanlığa Umutlu atandı - Son Dakika
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Aylardır boş olan başkanlığa Umutlu atandı

6 saat önce

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevine eski yönetim kurulu üyelerinden Ekrem Umutlu atandı.

Aylardır boş olan başkanlığa Umutlu atandı, System.String[]

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevine eski yönetim kurulu üyelerinden Ekrem Umutlu atandı.


AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan temayül yoklamasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucu bu sabah Ankara'ya Abdullah Can, Salih Kural ile Ekrem Umutlu çağrıldı.


İstanbul ve Elazığ milletvekili ile bir belediye başkanı ile il başkanının katıldığı değerlendirme sonrası başkanlığa Ekrem Umutlu atandı.


İl Başkanı Ekrem Başaran, "AK Edremit İlçe Başkanlığına adaşım Ekrem Umutlu atanmıştır. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

AK Parti, Edremit, Ankara, Sabah, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
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