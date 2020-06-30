Aylardır en riskli görevi yürüten sağlık çalışanları, gökyüzünde stres attı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçtu. Sağlık çalışanları yılın yorgunluk ve stresini yüzlerce metre yükseklikte atarken, renkli görüntülerin yaşandığı uçuş anları objektiflere yansıdı.



Fethiye'de bir kurum tarafından organize edilen uçuş etkinliğine Fethiye ve Seydikemer'den belirlenen 12 sağlık çalışanı katıldı. Uçuş öncesi Babadağ'da sağlıkçıların ateşi ölçülüp uçuş ekipmanları dezenfekte edildikten sonra sağlıkçılar yanlarındaki görevlilerle birlikte Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1800 metre yüksekliğindeki uçuş pistine çıktılar.



Sağlık çalışanları hazırlıkların ardından yamaç paraşütü pilotları eşliğinde tandem (ikili) uçuş yaptı. Yaklaşık 30 dakika havada kalan sağlık çalışanları, eşsiz Ölüdeniz manzarasının keyfini çıkardı. Uçuş süresince maske takan yamaç paraşütü pilotlarının ise korona virüs tedbirlerini gökyüzünde de elden bırakmadığı gözlendi. Sağlık çalışanları Belcekız Plajı'na sorunsuz inerek uçuşlarını tamamladı.



Seydikemer 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli Paramedik Yasemin Öztürk, etkinliğin pandemi sürecinde yaşadıkları stresi bir nebze olsun giderdiğini söyledi.



İlk kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını dile getiren Öztürk, "Uçuşlar gerekli tedbirler çerçevesinde gerçekleşti. Uzun zamandır yamaç paraşütü yapmak istiyordum. İçimde korku vardı ama korkulacak bir şey yokmuş. Pilotların tecrübesiyle güzel bir uçuş oldu. Gökyüzünden güzel Fethiye'mizi seyrettik. Çok güzel bir duyguydu. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu. - MUĞLA