Aylardır en riskli görevi yürüten sağlık çalışanları, gökyüzünde stres attı - Son Dakika

Aylardır en riskli görevi yürüten sağlık çalışanları, gökyüzünde stres attı

Fethiye'de sağlık çalışanları yamaç paraşütüyle uçarak yılın yorgunluğunu atmaya çalıştı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde Korona virüs pandemi sürecinde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçurdu. Sağlık çalışanları yılın yorgunluk ve stresini yüzlerce metre yükseklikte uçarak atmaya çalıştı. Renkli görüntülerin yaşandığı sağlıkçıların stres atma uçuşları objektiflere bu şekilde yansıdı.

Fethiye'de bir kurum tarafından organize edilen uçuş etkinliğine Fethiye ve Seydikemer'den belirlenen 12 sağlık çalışanı katıldı. Uçuş öncesi Babadağ'da sağlıkçıların ateşi ölçülüp uçuş ekipmanları dezenfekte edildikten sonra sağlıkçılar yanlarındaki görevlilerle birlikte Ölüdeniz Mahallesindeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1800 metre yüksekliğindeki uçuş pistine çıktılar.

Sağlık çalışanları hazırlıkların ardından yamaç paraşütü pilotları eşliğinde tandem (ikili) uçuş yaptı. Yaklaşık 30 dakika havada kalan sağlık çalışanları, eşsiz Ölüdeniz manzarasının keyfini çıkardı. Uçuş süresince maske takan yamaç paraşütü pilotlarının ise Korona virüs tedbirlerini gökyüzünde de elden bırakmadığı gözlendi. Sağlık çalışanları Belcekız Plajı'na sorunsuz inerek uçuşlarını tamamladı.

Seydikemer 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli Paramedik Yasemin Öztürk, etkinliğin pandemi sürecinde yaşadıkları stresi bir nebze olsun giderdiğini söyledi.

İlk kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını dile getiren Öztürk, "Uçuşlar gerekli tedbirler çerçevesinde gerçekleşti. Uzun zamandır yamaç paraşütü yapmak istiyordum. İçimde korku vardı ama korkulacak bir şey yokmuş. Pilotların tecrübesiyle güzel bir uçuş oldu. Gökyüzünden güzel Fethiye'mizi seyrettik. Çok güzel bir duyguydu. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.