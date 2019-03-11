Son Dakika Haberleri: Aylardır Görüşemeyen Engelli Anne ve Oğlunu, Cankur Ekipleri Buluşturdu

Aylardır Görüşemeyen Engelli Anne ve Oğlunu, Cankur Ekipleri Buluşturdu

20 dakika önce

Adana'da aylardır görüşemeyen engelli anne ile oğlunu Cankur ekipleri buluşturdu.

Aylardır Görüşemeyen Engelli Anne ve Oğlunu, Cankur Ekipleri Buluşturdu, System.String[]
Adana'da aylardır görüşemeyen engelli anne ile oğlunu Cankur ekipleri buluşturdu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Engelli Ali Altınsu 5-6 aydır göremediği annesini ziyaret etmek için Tepebağ Mahallesi'nde bulunan evin önüne geldi. Engelli olduğu için binaya çıkamayan Altınsu, engelli annesi Durdu Altınsu'nun da kapıyı açamayıp aşağı inememesi üzerine İtfaiye Arama Kurtarma (Cankur) ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını battaniyeyle indirip aşağıda bekleyen oğlu Ali Altınsu ile evin önünde buluşturdu.

Ali Altınsu, annesiyle engellerinden dolayı görüşemediklerini belirterek, Cankur ekiplerine teşekkür etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

Adana, Altınsu, Anne, Güncel
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