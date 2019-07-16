Aylardır haber alamadığı hamile eşine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

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Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi

Satın aldıkları 10 liralık uyuşturucu felaketleri oldu

Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti