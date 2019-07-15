Son Dakika Haberleri: Aylardır haber alamadığı karısını görünce kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aylardır haber alamadığı karısını görünce kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı

5 saat önce

Aylardır haber alamadığı karısını görünce kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de bir kişi, aylardır haber alamadığı eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdırdı.

Aylardır haber alamadığı karısını görünce kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'de bir kişi, aylardır haber alamadığı eşini başka bir erkekle görünce kurşun yağdırdı. Olayda kadın yaralanırken Afgan uyruklu bir şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay Osman Kavuncu Mahallesi Eray sokakta meydana geldi. İddiaya göre Bursa'da yaşayan B.D. (39), aylardır haber alamadığı eşi G.D.'nin Kayseri'de olduğunu öğrendi. G.D.'yi takip eden B.D., eşini Afgan uyruklu Mohammet Fakiri'yi yol üzerinde beraber yürürken gördü. B.D. üzerinde taşıdığı tabanca ile G.B. ve Muhammed Fakiri'ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Muhammet Fakiri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken vücuduna 6 kurşun isabet ettiği öğrenilen G.D'.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobil ile olay yerinden kaçan B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aylardır haber alamadığı karısını görünce kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı
Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aslanı öldürüp cesedinin başında öpüştüler! Zabıtaların balonlarına el koyduğu çocuğa Haluk Levent sahip çıktı! 15 Temmuz'da en ağır darbeyi alan Nihal Olçok paylaşımıyla ağlattı! Sosyal medya fenomeni Bianca Devins, takipçisi tarafından vahşice öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aylardır haber alamadığı karısını görünce kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]