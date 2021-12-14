Aylardır haber alınamayan adamın evine giren polisler iskeleti ile karşılaştı - Son Dakika

Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana gelen olayda; Ümit Bektaş'tan uzun zamandır haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

EKİPLER İSKELETE DÖNMÜŞ CESEDİ İLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Ümit Bektaş'ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.