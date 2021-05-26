Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den - Son Dakika

Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den

26.05.2021 10:34

Kocaeli'de özel bir hastanede boyun fıtığı ameliyatı olurken boyun fıtığı patlayan Muammer Pekru, felç kaldı. Ailesinin tedaviye İstanbul'da devam etme kararı almasının ardından Pekru, burada başka bir hastaneye yatırıldı. 5 ay fizik tedavisi gören Pekru'nun üzerine titreyen hastane personeli bir an olsun kendisini yalnız bırakmazken, özellikle 23 yaşındaki hemşire Ayşenur Yiğit'in Pekru'yu hasta yatağı ile birlikte hava almak için dışarı çıkardığı anı gösteren kare, adeta yürekleri ısıttı.

Aylarca hastane odasında tedavi gören Muammer Pekru, gün yüzüne hasret kaldı. Hastane çalışanları ise onun biraz olsun kendisini iyi hissetmesi için seferber oldu.

"ONA DONDURMA DA ALDIM"

Pekru'yu hastane yatağı ile birlikte bahçeye çıkaran Hemşire Yiğit o anları şöyle anlattı: "Onu ilk olarak koridora çıkarmıştım. Çalıştığımız yerleri gösterdim. Uzun süredir tedavi boyunca aynı odadan dışarı çıkmıyordu. Doktorlarımızın da bilgi ve onayını aldıktan sonra yakınlarına 'Muammer Bey'e bir sözüm var, onu odadan çıkartacağım' dedim. Yakınları çok şaşırdı. Kattan bir arkadaşıma yakınlarının cama çıkmasını söyledim. Muammer Bey'in yakınları camdan bakınca çok şaşırmış ve mutlu olmuştu. Kızları ve çocukları dondurmayı çok sevdiğini söylerdi. Molaya çıktığımda dondurma aldım. Yatağını hazırladıktan sonra birlikte aşağıya indik. Sanki bir çocuğun ilk kez dondurma yemesi gibiydi."

Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den

"ONUN MUTLULUĞU BANA O KADAR İYİ GELDİ Kİ"

Onun o mutluluğu bana o kadar iyi geldi ki... Sonra bacaklarını açtım, güneş görmesini sağladım. Havuzun kenarında birlikte oturup sohbet ettik. Ben şu an evlilik sürecindeyim. Benimle evlilikle ilgili bilgilerini paylaştı. Sonra birlikte kıyafet seçimi bile yaptık. Tedavi sürecini konuştuk. Bana, 'Birkaç yıl önce burada olacağımı söyleseler asla inanmazdım' diye söyledi. Birbirimizin hayatına dokunduk..."

Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den

"PSİKOLOJİK TRAVMALARLA MÜCADELE ETMEK ADINA AKTİVİTELER YAPIYORUZ"

Pekru'nun doktoru Uzm. Dr. Ahmet Emin Sönmez ise "Palyatif bakım hastalarında uzun süreli hastane yatışları kaçınılmaz olduğu için bu durumun ağır psikolojik etkileri de olmakta. Bu psikolojik travmalarla mücadele edebilmek adına hastalara sosyal yaşamlarındakine benzer aktiviteler yaratıyoruz" dedi.

"BANA SÜRPRİZ YAPMIŞ"

Sabah'ın haberine göre Muammer Pekru ise o anları şu ifadelerle anlattı: "5 aydır fizik tedavi görüyorum. İyileşmesi gereken yaralarım var. Ondan sonra taburcu olacağım. Ayşenur hemşire ile konuşurken, yazın geldiğini ancak hâlâ dondurma yiyemediğimi söylemiştim. Hemşiremiz bunu duyunca bana dondurma alıp getirdi. Öncesinde hava alalım diye konuşmuştuk. Bana sürpriz yapmış. Birlikte havuz kenarında keyif yaptık. Ben dışarı çok çıkmak istiyordum. Sağ olsun, o da hiç ikiletmedi. Kırmadı beni ve dışarı çıkardı."

Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den

Hastane, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Yaşam Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den - Son Dakika


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