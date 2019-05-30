Son Dakika Haberleri: Aylardır onarılmayan bariyerler tehlike saçıyor
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Aylardır onarılmayan bariyerler tehlike saçıyor

5 dakika önce

Kuzey Ege'de bayram nedeniyle yoğunluk beklenirken Kazdağları'ndaki Edremit Yenice yolunda kaza nedeniyle zarar gören ve aylardır onarılmayan viraj bariyerleri tehlike saçıyor.

Aylardır onarılmayan bariyerler tehlike saçıyor, System.String[]
Kuzey Ege'de bayram nedeniyle yoğunluk beklenirken Kazdağları'ndaki Edremit Yenice yolunda kaza nedeniyle zarar gören ve aylardır onarılmayan viraj bariyerleri tehlike saçıyor.

Bayram nedeniyle bölgede araç yoğunluğunun artması beklenirken Kazdağları'nda yer alan Edremit Yenice Karayolu'nun Talimalanı mevki yakınlarındaki virajda trafik kazaları nedeniyle aylar önce zarar gören güvenlik bariyerleri tamir edilmeyi bekliyor. Araç ve yolcu güvenliğini tehlikeye atan bariyerlerin bir an önce tamir edilmesini isteyen vatandaşlar, "Bu bariyerler tehlike saçıyor. Hem yol, hem de araç güvenliğini tehlikeye saçıyor. Yetkililerin bir an önce bu tamiratları yapmalarını bekliyoruz" dediler. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:59 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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