Aylardır sevdiklerini göremeyen hemşire: "Anneme sarılmak istiyorum" - Son Dakika

Aylardır sevdiklerini göremeyen hemşire: "Anneme sarılmak istiyorum"

11.04.2021 11:55

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan ve 1 yılı aşkın süredir ailesini göremeyen Hatice Kale Budiyar, bir an önce pandeminin bitmesini ve annesine sarılabilmeyi istiyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan ve 1 yılı aşkın süredir ailesini göremeyen Hatice Kale Budiyar, bir an önce pandeminin bitmesini ve annesine sarılabilmeyi istiyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesi'nde Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan Hatice Kale Budiyar, pandeminin başladığı ilk günden beri diğer bütün sağlık çalışanları gibi yoğun bir tempoda çalışıyor. Hemşire Hatice Kale Budiyar, bu süreçte hem sürekli riskin içinde olduğu için hem de yoğun bir şekilde çalıştığı için 1 yılı aşkın süredir ailesiyle görüşemiyor. İnsanlar sevdiklerini kaybetmesin diye gece, gündüz ara vermeden diğer sağlık personelleriyle birlikte çalışan Budiyar, annesine sarılabilmek, sevdiklerine kavuşabilmek için pandeminin bir an önce bitmesini istiyor. Bu süreçte Budiyar, insanları daha bilinçli olmaya, kurallara riayet etmeye ve aşı olmaya davet ediyor.

"Gerçekten çok yorulduk"

Yoğun bir tempoda çalıştıkları ve insanlara hizmet ettikleri için şikayetçi olmadıklarını söyleyen Hatice Kale Budiyar, "Yaklaşık 1 yılı aşan bir süreçte pandemiyle birlikte sağlık profesyonelleri olarak gerçekten çok yorulduk. Hizmet vermekten yana bir şikayetimiz yok. Şu anda aşı ünitesinin sorumluluğunu yapıyorum. Vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Oldukça yoğun çalışıyoruz. Kesinlikle bundan dolayı şikayetçi değiliz. Herkesi aşı olması için çağırıyoruz ve davet ediyoruz. Çünkü pandemiyi başka türlü bitirmenin bir ihtimali şimdilik görünmüyor. Aşı uygulamalarının, aşı temininin arttığı bir süreçteyiz. Ocak ayından beri 3 aylık bir süreçte her gün, her gece aşı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Gebze bölgesinde 15 bine yakın aşı uygulaması yaptık" dedi.

"Anneme sarılmak istiyorum"

Tüm sağlık çalışanlarının tek istediğinin ailesine rahatça sarılabilmek olduğunu belirten Budiyar, "Pandemi biterse eğer sadece sevdiklerimize sarılmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarının, tüm sağlık profesyonellerinin istediği tek şey bu; sevdiklerine rahatça sarılabilmek. Bu yüzden halkımızın sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymasının önemli olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Hepimiz için çok zor bir süreç. Hepimiz acılar yaşadık, sevdiklerimizi kaybettik ya da kaybetme korkusu yaşıyoruz. Sadece tek istediğim şey; pandeminin bitmesi ve anneme sarılmak istiyorum. Sadece sevdiklerimize kavuşabilmek için zaten bu çabayı gösteriyoruz. Hepimiz, tüm sağlık profesyonelleri olarak tek isteğimiz pandeminin bitmesi. Bu yoğunluğa razıyız. Sevdiklerimize sarılabilmek için bu yoğunluğun bizim için herhangi bir önemi yok" diye konuştu.

"Daha duyarlı olunması gereken bir dönemdeyiz"

İnsanların dikkat etmesi gerektiğini, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek kontrollü yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini kaydeden Budiyar, "Normalleşme sürecine geçişi, yeni normalleşme olarak algılayamıyor toplumumuz. Biraz daha bu konuda gerçekten önlemlere uymak gerekiyor. Şu an virüsün varyantlarıyla ilgili olarak yine 'Aşılandık, rahatladık' yalancı güveninin gelişmemesi gerekiyor. Daha duyarlı olunması gereken bir dönemdeyiz. Aşılanırsak eğer ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte toplumumuz kontrollü yaşama adapte olursa çok daha kısa bir süreçte pandeminin sona ereceğine inanıyorum. Sayıların azalışı vatandaşımızın 'Pandemi bitti, rahatladık' anlayışına sebep oluyor. Bütün dünyada bu böyle. Ama adı üstünde; kontrollü sosyal yaşam. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yaşayabiliriz. Yaşam alanlarımızı bu şekilde düzenleyebiliriz. Bu mümkün. Bununla birlikte vakaların azaldığı dönemleri görüyoruz zaten. Vakaların arttığı dönemlerde toplumsal olarak gerçekten biraz gevşek davranıyoruz" şeklinde konuştu.

"Aşı olsun da ne olursa olsun"

Aşılamaya başladıklarından beri hastaneye yatışlarda yaş grubuna bakıldığı zaman 60 yaş üzeri grupta biraz azalma olduğunu gördüklerini vurgulayan Budiyar, "Ortalama olarak yatışlarımıza baktığımızda şu an 40 ve altında diyebiliriz. Hastalığın şiddeti yaşlılarda olsa bile pandemi kaynaklı korona virüs enfeksiyonuyla ilgili daha hafif seyrediyor hastalarımızın durumu. Bu nedenle aşılama gerçekten çok önemli. Sinovac 'Çin aşısı', Biontech 'Alman aşısı' önemli değil. Mutlaka bağışıklamanın, aşı olsun da ne olursa olsun, bağışıklamanın sağlanması çok önemli. Aşılanarak, toplumumuzun en az yüzde 70'ini aşılayarak bağışıklama ile birlikte pandeminin biteceğine inanıyorum. Burada sağlık profesyoneli diğer arkadaşlarla birlikte tam bir bütün, ekip olarak çalışıyoruz. Herkesin görevi belli. Çok yoğun geçiyor saatler. Herkes, her işi yapabiliyor zaten. Yoğun geçiyor, gece geç saatlere kadar sürebiliyor. Biz çalışmaya razıyız. Hiç önemli değil, çalıştığımız saatlerin veya yoğunluğun kesinlikle önemi yok" ifadelerini kullandı

-İHA-

Aylardır sevdiklerini göremeyen hemşire: Anneme sarılmak istiyorum
Aylardır sevdiklerini göremeyen hemşire: Anneme sarılmak istiyorum
Aylardır sevdiklerini göremeyen hemşire: Anneme sarılmak istiyorum
Aylardır sevdiklerini göremeyen hemşire: Anneme sarılmak istiyorum

Devlet Hastanesi, Pandemi, Kocaeli, Gebze, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aylardır sevdiklerini göremeyen hemşire: 'Anneme sarılmak istiyorum' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı         
13:10
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular         
12:16
Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var         
12:02
Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi! Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi!         
11:23
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan         
09:20
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu         
23:32
Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı         
19:58
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 13:21:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aylardır sevdiklerini göremeyen hemşire: "Anneme sarılmak istiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei