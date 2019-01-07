Aylık 4 bin 500 lira bursla doktora öğrencisi alınacak
1 saat önce
TÜBİTAK tarafından başlatılan "Sanayi Doktora Programı" kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesine 55 doktora öğrencisi alınacak.
TÜBİTAK tarafından başlatılan "Sanayi Doktora Programı" kapsamında Bursa Uludağ
Üniversitesine 55 doktora öğrencisi alınacak. Aylık 4 bin 500 lira burs verilecek öğrenciler, Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışma yürütebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:35
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