Son Dakika Haberleri: Aylık 4 bin 500 lira bursla doktora öğrencisi alınacak

Aylık 4 bin 500 lira bursla doktora öğrencisi alınacak

1 saat önce

TÜBİTAK tarafından başlatılan "Sanayi Doktora Programı" kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesine 55 doktora öğrencisi alınacak.

Aylık 4 bin 500 lira bursla doktora öğrencisi alınacak, System.String[]
TÜBİTAK tarafından başlatılan "Sanayi Doktora Programı" kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesine 55 doktora öğrencisi alınacak. Aylık 4 bin 500 lira burs verilecek öğrenciler, Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışma yürütebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:35 

Uludağ, Bursa, Ekonomi
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