Aylık 4 bin 500 TL bursla staja başladılar
59 dakika önce
TÜBİTAK tarafından uygulamaya konulan 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü'ne kabul edilen öğrenciler, aylık 4 bin 500 TL bursla staj yapmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:08
TÜBİTAK tarafından uygulamaya konulan 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü'ne kabul edilen öğrenciler, aylık 4 bin 500 TL bursla staj yapmaya başladı. Üniversite, Temmuz ayında aynı şartlar ile 40 öğrenci daha alacak.
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