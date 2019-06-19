Son Dakika Haberleri: Aylık 4 bin 500 TL bursla staja başladılar
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Aylık 4 bin 500 TL bursla staja başladılar

59 dakika önce

TÜBİTAK tarafından uygulamaya konulan 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü'ne kabul edilen öğrenciler, aylık 4 bin 500 TL bursla staj yapmaya başladı.

Aylık 4 bin 500 TL bursla staja başladılar, System.String[]
TÜBİTAK tarafından uygulamaya konulan 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü'ne kabul edilen öğrenciler, aylık 4 bin 500 TL bursla staj yapmaya başladı. Üniversite, Temmuz ayında aynı şartlar ile 40 öğrenci daha alacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:08 
Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi
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