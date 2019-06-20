"Aylık 5 bin lira bana yetmez" diyen yankesici tutuklandı
1 saat önce
Ankara'da yankesicilik yapan 2 şüpheli kaldıkları otelde yakalandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:59 Kaynak: AA
'da yankesicilik yapan 2 şüpheli kaldıkları otelde yakalandı. "Aylık 5 bin lira bana yetmez" şeklinde polise ifade veren yankesici tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yankesicilik yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli C.Ö. ile M.K'yi kaldıkları otelde gözaltına aldı.
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yoğunluğundan faydalanıp gelen yolcuların ceplerinden paralarını aldığı iddia edilen şüpheli M.K.'nin polise verdiği ifadesinde, "Mesleğim bu ne yapayım aylık 5 bin lira bana yetmez." dediği öğrenildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.K. tutuklandı.
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