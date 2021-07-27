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Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak yerli çoban bulamıyorlar - Son Dakika

Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak yerli çoban bulamıyorlar

27.07.2021 13:42

Geçimlerini hayvancılıkla idame ettiren Erzurum'daki aileler, yüksek maaşlı tekliflerine rağmen çoban bulmakta zorluk yaşıyor. Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Hayat standartları değişti. Gençleri köyde tutamıyoruz. Artık köylerde çobana kız bile vermiyorlar. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor" açıklamasını yaptı.

Erzurum'da hayvancılıkla uğraşan aileler, dolgun maaş tekliflerine rağmen hayvanlarını otlatacak çoban bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Köylüler çareyi kendi hayvanlarını otlatmakta veya yabancı uyruklu çoban getirmekte buluyor.

"ÇALIŞTIRACAK ÇOBAN BULAMIYORUZ"

Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Erzurum'da büyükbaş hayvan sayımız 900 bine ulaştı. Hayvanın çok olması çoban ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Benim bölgemde 100 tane köy var ve hepsinde hayvancılık var. Merada hayvancılık yaptığımız için çoban ihtiyacımız var. Kendi köylerimizde çoban bulamıyoruz. Iğdır, Ağrı gibi çevre illerden çoban getirmekle birlikte yabancı uyruklu Afgan, Suriyeli çoban buluyoruz" diye konuştu.

7 lira maaş çalışacak yerli çoban bulamıyorlar

"GENÇLERE KIZ BİLE VERMİYORLAR, ONLAR DA KÖYDEN KAÇIYOR"

Köyde yaşayan gençlerin çobanlık yapmaması için birçok neden oluğunu belirten Karaman, şunları söyledi:

"Hayvancılık bölgesiyiz ama şehir merkezine yakınız. Gençleri köyde tutamıyoruz. Köyde duran gençlerin herhangi bir sosyal aktivitesi olmuyor. Şehirde yaşamak istiyorlar. İhtiyarların da çobanlık yapma şansı yok. Köyde duran gençleri artık evlendiremez olduk. Çobana kimse kız vermek istemiyor. Gençler asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyor. Hükümetimiz, köydeki insanları köyde tutmak için çalışma başlattı. Gençleri çobanlık yapmaya teşvik etmemiz lazım. Eğer devlet sigortasını öder ve maaşını verirse bu insanları tutabiliriz. Hem işsizlik oranı azalır hem de gençleri elde tutmuş oluruz. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor. Öyle çobanlar var ki bir yılda 150 bin lirayla memleketlerine dönüyorlar. Buradaki yerli insanları nasıl elde tutabiliriz bunu planlamamız lazım" dedi.

7 lira maaş çalışacak yerli çoban bulamıyorlar
7 lira maaş çalışacak yerli çoban bulamıyorlar
Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak yerli çoban bulamıyorlar

Ziraat Odası, Aziziye, Erzurum, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak yerli çoban bulamıyorlar - Son Dakika


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