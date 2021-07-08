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AYLIK 7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL BULAMIYORLAR - Son Dakika

AYLIK 7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL BULAMIYORLAR

08.07.2021 11:16

Güngören'de faaliyet gösteren demir doğrama ve PVC sektöründeki firma yaklaşık bir yıldır 7 bin lira maaşla çalıştıracak personel bulamıyor.

Güngören'de faaliyet gösteren demir doğrama ve PVC sektöründeki firma yaklaşık bir yıldır 7 bin lira maaşla çalıştıracak personel bulamıyor. Güngören Belediyesi'nin iş arayanlar ile iş verenleri buluşturduğu Kariyer Merkezi'ne de başvuran firma yetkilileri açık olan pozisyonlara kimsenin başvurmamasından şikayetçi oldu.

İstanbul Güngören'de alüminyum doğrama alanında faaliyet yürüten şirket bir yıldır 7 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamadığını belirtti. Şirket yetkilileri çareyi Güngören Belediyesi'nin iş arayanlar ile iş verenleri buluşturmak amacıyla kurduğu Kariyer Merkezi'nde aradı ancak bu da çare olamadı. Açıklamaya göre Kariyer Merkezi'ne başvuran 3 bin 500'ün üstündeki iş arayanlardan hiçbiri şirket ile görüşmeye dahi gitmedi.

VASIFLI VEYA VASIFSIZ PERSONEL BULMAKTA ZORLUK ÇEKİLİYOR

Pandemi döneminde Kariyer Merkezi'nde bir yılda 593 kişinin yeni bir iş sahibi olduğu belirtildi. Sistem üzerinden eleştirmelerin yanı sıra iş arayan vatandaşlara bire bir tavsiyelerde bulunarak yönlendirmeler yapılmasına rağmen marangoz, çanta imalatı, çelik kapı imalatı, alüminyum doğrama gibi iş alanlarında vasıflı veya vasıfsız personel bulmakta zorluk çekildiği söylendi.

ŞİRKET YETKİLİSİ: ŞAŞKINIZ

7 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamayan şirket yetkilisi Emrullah Altuncu ise yaptığı açıklamada, 'Yaklaşık bir yıldır çalışma arkadaşı bulmakta güçlük çekiyoruz. Bizler alüminyum doğrama alanında faaliyet gösteriyoruz ve hem usta hem de ara eleman arayışımız devam ediyor ancak bir türlü uygun kriterlerde eleman bulamadık. Güngören Belediyesi'nin kurmuş olduğu Kariyer Merkezi'ne de başvurduk daha hızlı geri dönüş olur diye ancak oradan da hiç kimse görüşmeye gelmedi. Etrafımızdaki firmaların Kariyer Merkezi üzerinden eleman arayışlarını çok kısa sürede gerçekleştirmelerine rağmen bizlere geri dönüşün olmamasına çok şaşkınız. İnşallah hem bir çalışma arkadaşı hem de bir dost kazanırız diye bekliyoruz' diye konuştu.

'MASA BAŞINDA ÇALIŞMAK İSTİYORLAR'

Kişilerin iş görüşmesine gelip işi beğenmeyerek gittiklerini belirten Emrullah Altuncu, 'İnsanların çoğu üniversite okumuş. Diplomalarını almışlar. Bu yüzden de 'biz üniversite mezunuyuz, böyle işlerde mi çalışacağız' diye düşünüyorlar. Belediyede, kamuda masa başı iş arıyorlar. Ayrıca bizim sektöre adam yetiştirilmesi lazım. Bunda büyük bir eksiklik var? açıklamasını yaptı.

BAŞKAN DEMİR: BİR YILDIR ELEMAN BULAMADIKLARINI TESPİT ETTİK

'Kariyer Merkezi sayesinde pandemi döneminde 600'e yakın vatandaşımıza yeni bir iş kapısı bulmasında aracılık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz' diyen Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir şunları söyledi:

'Kurduğumuz sistem sayesinde hem iş verenlerimizin kriterlerini hem de iş arayan vatandaşlarımızın özelliklerini kaydederek anında eşleştirmeler yaparak onları buluşturuyoruz. Bu sayede pandemi döneminde bizlere başvuran 3 bin 500'ün üstündeki vatandaşlarımızdan yaklaşık 600'ü yeni bir işe yerleşti. Hepsine bol kazançlar diliyorum. Ancak nadiren de olsa sistemde yaptığımız incelemede, bazı iş verenlerimizin açık pozisyonlarına bir yıldır başvuruda dahi bulunulmadığını tespit ettik. Bizler iş arayanları desteklediğimiz gibi aynı zamanda iş verenleri de destekliyoruz. Onların da nitelikli ve aradığı kriterlere uygun çalışma arkadaşları bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte incelediğimizde birkaç iş verenimiz yaklaşık bir yıldır neredeyse hiçbir eleman bulamamış. Bizler de bu durumu nasıl aşarız neler yapabiliriz araştırmaya devam ediyoruz. İş verenimiz ile görüştüğümüzde şartlarının da normal piyasa şartlarında iyi denilebilecek bir seviyede olduğunu görüyoruz. İnşallah en kısa sürede hem iş verenlerimizin aradığı kriterlere uygun hem de iş arayan vatandaşlarımız yeni bir iş sahibi olmasına vesile olarak bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz.'

AYLIK 7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL BULAMIYORLAR
AYLIK 7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL BULAMIYORLAR
AYLIK 7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL BULAMIYORLAR
AYLIK 7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL BULAMIYORLAR

Üniversite, İstanbul, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYLIK 7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL BULAMIYORLAR - Son Dakika


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