AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER - Son Dakika
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AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER

19.04.2022 09:33

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünde hayvancılıkla uğraşan besiciler, çoban bulamıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünde hayvancılıkla uğraşan besiciler, çoban bulamıyor. 6 ay için aylık 7 bin liraya küçükbaş güdecek çoban çıkmayınca besiciler, sırayla çobanlık yapmaya başladı.

Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaşlar, meralara çıkarılmaya başladı. İlçenin Karabey köyünde hayvancılıkla uğraşanlar ise çoban bulamıyor. 6 ay süreyle aylık 7 bin liraya çoban bulamayan havyan sahipleri, çareyi nöbet sisteminde buldu. Besicilikle uğraşan aileler, kendi aralarında yaptıkları nöbet düzeniyle her gün 3 kişi olarak merada koyun sürüsünü güdüyor. Köyde yaşayan 7 çocuk babası Enver Arslan (56), çoban bulamadıkları için başlattıkları yeni uygulamayı anlattı. Arslan, "Şu an zor durumdayız. Aylık 7 bin liraya çoban bulamıyoruz. Köylüler olarak kendi aramızda nöbetleşe hayvanlarımızı güdüyoruz. Şu an çobansız bir şekilde hayvanlarımızı günlük çobanlık yaparak meralara çıkarıyoruz. Önceki yılların çobanları bile bu yıl çalışmak istemiyor. İlçeye dışardan gelecek çoban bekliyoruz" dedi.

Köyde besicilik yapan Serhat Kara ise 7 bin liradan fazla ücret vermediklerini belirtti. Kara, gelen çobanların 10- 11 bin lira ücret istediklerini söyleyerek, bu nedenle kendi koyunlarına kendilerinin baktığını söyledi.

AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER
AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER
AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER
AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER
AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER
AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER
AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER
AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER
AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYLIK 7 BİN LİRAYA ÇOBAN BULAMADILAR, NÖBET SİSTEMİNE GEÇTİLER - Son Dakika
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