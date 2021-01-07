Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

07.01.2021 10:18
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu, System.String[]

En yüksek aylık reel getiri Aralık ayında BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

En yüksek aylık reel getiri Aralık ayında BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Aralık ayına ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,57 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,20, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,66, Euro yüzde 2,98, Amerikan doları yüzde 5,66 ve külçe altın yüzde 6,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,12, DİBS yüzde 0,58, Euro yüzde 1,92, Amerikan doları yüzde 4,62 ve külçe altın yüzde 5,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,99 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,87 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 43,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 15,30, Amerikan Doları yüzde 5,30 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 10,99 ve DİBS yüzde 12,91 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 25,92, Amerikan Doları yüzde 14,99 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,54 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,79 ve DİBS yüzde 4,90 oranlarında kaybettirdi.

Tüketici fiyat endeksi, Yatırım, Aralık, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika Ekonomi


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