Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

En yüksek aylık reel getiri ağustos ayında BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,31, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,98 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,93, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37, dolar yüzde 4,19, euro yüzde 4,72 ve külçe altın yüzde 5,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,24 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 2,63, Euro yüzde 3,16 ve külçe altın yüzde 3,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,11 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,04 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,19 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 19,95, Euro yüzde 20,38, mevduat faizi (brüt) yüzde 24,84, DİBS yüzde 26,69 ve külçe altın yüzde 27,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 2,31, Euro yüzde 2,84, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,29, DİBS yüzde 10,54 ve külçe altın yüzde 12,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. - İSTANBUL