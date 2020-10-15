Aylık gıda harcaması Eylül'de 2 bin 360 liraya geriledi

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Ağustos ayındaki 2 bin 401 liradan, Eylül ayında 41 lira düşüşme 2 bin 360 liraya geriledi.

Bisam'dan yapılan açıklamada, "Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 360 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 165 liraya ulaşıyor" denildi.

Buna göre günlük;süt ve süt ürünleri grubu için 28.55 lira,et, tavuk ve balık grubu için 15.94 lira,sebze ve meyve için 12.78 lira, ekmek için 5.08 lira,katı ve sıvı yağ için 5.51 lira,yumurta için 1.06 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için 3.7 lira harcama yapılması gerekiyor.Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36.05 ile en yüksek paya sahipken, et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.75 ile ikinci sırada bulunuyor. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 14.81, ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.41, diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı da yüzde 11.98 düzeyinde bulunuyor. (Grafik)