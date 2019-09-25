Son Dakika Haberleri: Aylık kesme cezası alan teknisyene KDK destek oldu
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Aylık kesme cezası alan teknisyene KDK destek oldu

5 dakika önce

Emniyet Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak çalışan vatandaş, il içi atamayla başka bir müdürlüğe gönderildi.

Aylık kesme cezası alan teknisyene KDK destek oldu, System.String[]

Emniyet Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak çalışan vatandaş, il içi atamayla başka bir müdürlüğe gönderildi. Atama için herhangi bir sebep olmadığı ve vatandaşında yer değiştirmeyle ilgili bir talebi olmadığı için teknisyen yardımcısı kararı mahkemeye taşıdı. Mahkeme atamanın durdurulması kararını verdi.


Vatandaş mahkeme kararıyla eski görev yerine dönmeyi beklerken atandığı müdürlük, görevine gelmediği gerekçesiyle teknisyene aylıktan kesme cezası verdi. Şikayetçi vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu ve hakkında tesis edilen cezanın hukuka uygun olmadığını söyleyerek işlemin geri alınmasını talep etti.


KDK Aylık Kesme Cezasını Hakkaniyete Aykırı Buldu


Kamu Denetçiliği Kurumu başvuru üzerinde yaptığı araştırma ve incelemeler sonucunda Emniyet Müdürlüğünün "göreve gelmeme" suçu nedeniyle başvurucuya uyguladığı idari ceza işleminin mevzuata uygun olduğunu tespit etti. Ancak başvurucunun mahkeme kararıyla eski işine döndüğü sabitken mahkeme kararını idarenin tanımayıp vatandaşı yeni görev yerinde olmadığı için cezalandırmasının hukuka da hakkaniyete de uymadığı KDK'nın verdiği tavsiye kararında yer aldı.


KDK verdiği kararda cezanın geri alınması tavsiyesi verdi. İlgili idare olan Emniyet Müdürlüğü personeline verdiği cezai işlemi geri aldı. Teknisyen yardımcısı böylece eski işini geri aldığı gibi hakkındaki haksız işleme de son verilmiş oldu. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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