Aylık Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aylık Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Aylık Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Aylık yatırım izleme ve değerlendirme toplantılarının mart ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Aylık Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Aylık yatırım izleme ve değerlendirme toplantılarının mart ayı toplantısı gerçekleştirildi.


Düzce'de yapılan yatırımların düzenli olarak takibinin yapıldığı ve yeni yatırımların planlandığı Aylık Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantılarının mart ayı toplantısı Düzce Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe Kaymakamları ve ilgili kurum amirleri katılım sağladı. Toplantıda yatırımların hızlandırılması için gerekli planlamalar yapıldı. - DÜZCE

Düzce Valiliği, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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