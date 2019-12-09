Son Dakika Haberleri: Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada (2)
Son Dakika Güncel Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada (2) - Son Dakika

Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada (2)

6 saat önce

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'in (9) ayaklarının üzerinden hafriyat kamyonuyla geçerek, ameliyatla sağ ayağının kesilmesine neden olan sürücü Abdullah Karataş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada (2), System.String[]

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'in (9) ayaklarının üzerinden hafriyat kamyonuyla geçerek, ameliyatla sağ ayağının kesilmesine neden olan sürücü Abdullah Karataş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Karataş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hekimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Abdullah Karataş, Karataş, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
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