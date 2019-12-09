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Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada (2)
6 saat önce
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'in (9) ayaklarının üzerinden hafriyat kamyonuyla geçerek, ameliyatla sağ ayağının kesilmesine neden olan sürücü Abdullah Karataş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:32 Kaynak: DHA
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'in (9) ayaklarının üzerinden hafriyat kamyonuyla geçerek, ameliyatla sağ ayağının kesilmesine neden olan sürücü Abdullah Karataş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Karataş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hekimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
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