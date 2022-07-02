Aylin Nazlıaka: Ankara Yeniden Demokrasinin Kalbi Olacak

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yarın Ankara'nın bütün ilçelerinde eş zamanlı saha çalışması yapacaklarını duyurdu. Nazlıaka, "Örgütlü gücümüzle sahalarda olacağız. Yasama, yürütme ve yargının merkezi olan Ankara, yeniden demokrasinin kalbi olacak" dedi.

Nazlıaka; milletvekili, Parti Meclisi, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin katılacağı saha çalışması için Genel Merkez önünden 12 ayrı aracın eş zamanlı hareket edeceğini aktardı. 'YaşamHak' otobüsü ile saha çalışması yapan Nazlıaka, 'Ankara'da çalınmadık kapı bırakmamak' hedeflerinin olduğunu açıkladı. Ankara'nın bütün ilçelerinde alanlara çıkacaklarını bildiren Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Parti Meclisi üyelerimiz, Milletvekillerimiz, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, Ankara İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, Ankara Kadın Kolları İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanımız ve yöneticilerimiz, Kadın Kolları ilçe başkanımız ve yöneticilerimiz, mahalle temsilcilerimizle alanda olacağız. Saat 08.45'te, Genel Merkez önünden 12 ayrı araçla hareket edeceğiz.

Ankara il örgütümüzle detaylı bir çalışma yaptık, pilot mahalleler belirledik. Özellikle oyumuzun az olduğu ya da üyelerimizin olmadığı yerleri seçtik. Bu mahalleleri kapı kapı dolaşacağız. Daha önce yedi günde Ankara'nın 13 ilçesini ziyaret etmiştik. Şimdi bir günde bütün ilçelerde eş zamanlı çalışma yapacağız.

Ankara kuruluşun kalbi, kurtuluşun aklıdır. Yerel seçimlerde başkentimizde yaşanan değişimi genel seçime de taşıyacağız. Örgütlü gücümüzle sahalarda olacağız. Yasama, yürütme ve yargının merkezi olan Ankara, yeniden demokrasinin kalbi olacak."