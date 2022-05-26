Aylin Nazlıaka'dan Ankaragücü Başkanı Koca'ya Şampiyonluk Ziyareti: "Ankaragücü Diye Yazılır, Mücadele Diye Okunur" - Son Dakika
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Aylin Nazlıaka'dan Ankaragücü Başkanı Koca'ya Şampiyonluk Ziyareti: "Ankaragücü Diye Yazılır, Mücadele Diye Okunur"

26.05.2022 13:43
Aylin Nazlıaka'dan Ankaragücü Başkanı Koca'ya Şampiyonluk Ziyareti: "Ankaragücü Diye Yazılır, Mücadele Diye Okunur"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’yı ziyaret ederek, takımın şampiyonluğunu kutladı. Nazlıaka, “Ankaragücü diye yazılır, mücadele diye okunur. Ankaragücümüz sonunda hak ettiği Süper Lig’e geri döndü. Çok mutlu ve gururluyuz. Şimdi hedefimiz şampiyonluk olmalı” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı ziyaret ederek, takımın şampiyonluğunu kutladı. Nazlıaka, "Ankaragücü diye yazılır, mücadele diye okunur. Ankaragücümüz sonunda hak ettiği Süper Lig'e geri döndü. Çok mutlu ve gururluyuz. Şimdi hedefimiz şampiyonluk olmalı" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı ziyaret etti. Nazlıaka ve beraberindeki heyet Koca'yı Ankaragücü'nün şampiyonluğundan dolayı kutladı.

Nazlıaka, sarı-lacivert elbise ile gittiği ziyarette Koca'ya; "Ankaragücü ailesinin bir üyesi olmak benim için vazgeçilmez bir tutkudur o yüzden formamla geldim" diye konuştu. Nazlıaka, ziyarette şunları söyledi:

"ANKARAGÜCÜ DİYE YAZILIR, MÜCADELE DİYE OKUNUR"

"Ankaragücü Ankara'nın en önemli markasıdır. Ankaragücü diye yazılır, mücadele diye okunur. Kurtuluşun kalbi, kuruluşun aklı olan şanlı Başkentinizin vazgeçilmezidir. Ankaragücü, umudu biriktirmenin adıdır. Bana göre kimi zaman çok dingin bir ortamda fırtınadır, kimi zaman da fırtınanın içerisinde bir dinginliktir. Bir sığınak, bir ailedir. Ankaragücümüz sonunda hak ettiği Süper Lig'e geri döndü. Çok mutlu ve gururluyuz. Şimdi hedefimiz şampiyonluk olmalı. Kulüp yönetimine ve takıma başarılar dilerim."

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Kaynak: ANKA

Spor Toto Süper Lig, Aylin Nazlıaka, Faruk Koca, Ankaragücü, Güncel, Son Dakika

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