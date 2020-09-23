Aylin Nazlıaka'nın "İstanbul Sözleşmesi" açıklamasına Elazığ'dan suç duyurusu - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı üyesi bir grup, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusunda bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, il başkanlığı üyeleri, Elazığ Adliyesi'ne giderek, Nazlıaka hakkındaki şikayet dilekçelerini ilgili savcılığa teslim etti.

Adliye çıkışı açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Şanlı, Nazlıaka'nın sözleşmeye karşı çıkan vatandaşlarla ilgili ağır ifadeler kullandığını belirtti.

Nazlıaka hakkında söz konusu beyanları sebebiyle "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ile "halkı aşağılama" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Şanlı, şunları kaydetti:

"Sözleşmenin derinliklerinde toplumları oluşturan temel değerler tamamen reddedilmekte, toplumsal cinsiyet kavramı oluşturulup kadın erkek arasındaki fıtrat farklılığı haricinde bir cinsiyet anlayışı benimsenmekte ve bu öğretilerin eğitimden sanata, modadan spora her alanda insanlara empoze edilmesini şart koşan hükümlerin olduğu görülmektedir. Bütün bunlar ise mağdur olan kadınlarımızın arkasına sığınılarak yapılmaktadır. Sözleşme, mağdur insanları koruma bahanesi ile aile yapısını çok kolay şekilde hedeflemektedir. Buna rağmen Nazlıaka, sözleşmeye karşı çıkan vatandaşlar hakkında ağır ifadeler kullanmıştır."

Basın açıklamasına AK Parti Elazığ il Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Güleç de katıldı.