Aylin Sarıoğlu VakıfBank'ta - Son Dakika

Aylin Sarıoğlu VakıfBank'ta

23.05.2021 11:51
Aylin Sarıoğlu VakıfBank'ta, System.String[]

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank Spor Kulübü, Aylin Sarıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank Spor Kulübü, Aylin Sarıoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı ekibin yeni transferi Aylin Sarıoğlu, libero pozisyonunda görev yapıyor.

Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyon, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise gümüş madalyayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet'te forma giyen Aylin Sarıoğlu, VakıfBank ile sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı ekibin yeni transferi Aylin Sarıoğlu, libero pozisyonunda görev yapıyor.

21 Temmuz 1995'te Bursa'da dünyaya gelen Aylin Sarıoğlu, voleybola Bursa Büyükşehir Belediyespor altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine de aynı kulüpte start veren Aylin Sarıoğlu, 2018 yılına kadar Bursa Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi. Sonrasında sırasıyla Nilüfer Belediyespor ve Fenerbahçe Opet'te forma giyen libero, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile CEV Challenge Kupası'nı kazandı. Bursa ekibiyle 2015-2016 sezonunda CEV Challenge Kupası'nda bronz madalya kazanan Aylin Sarıoğlu, 2017-2018 sezonunda ise aynı organizasyonda ikincilik elde etti. Aylin Sarıoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı formasıyla ise 2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. - İSTANBUL

Aylin Sarıoğlu VakıfBank'ta

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aylin Sarıoğlu VakıfBank'ta - Son Dakika Spor


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