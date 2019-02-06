Aylin Şengün Taşçı'dan Anlamlı Konser
37 dakika önce
Ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, konser öncesi Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve yardımcısı Mahmut Özer'in eşleri Rana Selçuk ve Nebahat Özer ile Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, Türk müziği kültürünü gençlere aktarmak için çalışan Taşçı'ya konserde başarılar diledi. Gaziantep'te yapılacak kültürel ve sanatsal çalışmalarda her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Şahin, ziyaretinin anısı olarak hediye takdim etti. Şahin, Rana Selçuk ile fikirleştiklerini ve konserin verdiği ilhamla belediyeye ait bir kültür merkezinin adını bu topraklardan çıkmış Halil Karaduman'ın adını vereceklerinin müjdesini verdi.
KONSERE İLGİ BÜYÜK OLDU
Konserde ise Halil Karaduman'ın müzisyen 3 oğlu ile sahne alan Aylin Şengün Taşçı, müzikseverleri adeta mest etti. Bu anlamlı konserde Gaziantep Valisi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve yardımcısı Mahmut Özer'in eşleri Rana Selçuk ve Nebahat Özer, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Halil Karaduman'ın eşi Türkan Karaduman izleyenler arasında yerini aldı.
Usta müzisyenin birbirinden değerli eserlerini seslendiren Taşçı, izleyicileri hüzün ve coşku arasında büyülü bir yolculuğa çıkardı. Halil Karaduman'ın çok değerli bir sanatkâr olduğunu ifade eden Taşçı, eski dostunun sevenleriyle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Yoğun bir katılımın olduğu konserin bitiminde sanatçı dinleyicilerden uzun süre alkış aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:53 Kaynak: Bültenler
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