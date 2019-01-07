Aylin Şengün Taşçı'nın En Büyük Heyecanı!

Türk sanat müziği sanatçısı ve akademisyen Aylin Şengün Taşçı, Türk müziğini geçlere tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı'nın da ilgi gösterip destek vermesinin heyecanın yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un başlattığı "Türk Müziği'ni tanıtma ve sevdirme" projesini hayata geçiren Taşçı, iki yıl boyunca ekibiyle birlikte il il dolaşıp öğrencilere ve öğretmenlere Türk müziğinin geçirdiği aşamaları, geçmişten günümüze ilgi çekici anekdotlarla anlatacak.

Projenin duyulmasının ardından tüm Türkiye'den birçok kişi, kurum ve kuruluştan tebrik mesajları aldığını belirten Taşçı,"Sayın Bakanımız Ziya Selçuk ve yardımcısı Mahmut Özer, bir kadın dayanışması çerçevesinde projeyi sürdürmemiz için değerli eşleri Rana Selçuk ve Nebahat Özer hanımefendilerin önderliğinde bize yol açtılar. Projenin başlangıç noktası Ankara Bala ilçesi oldu.Rana Selçuk, projeyi yakından takip edeceğini, Türk Musikisi'ne yönlenmek isteyen gençler için her türlü desteğin verileceğini belirterek diğer illerde de seminerlere bizzat katılacağını ifade etmesi bizim için büyük mutluluk oldu. Bize gösterilen güvene layık olmak için çok çalışarak projemiz ile Türk Müziği'ne karşı daha büyük bir ilgi ve sevgi oluşturmak amacındayız. İki yıl sürecek proje çerçevesinde her ay iki ilimize gideceğiz. Hayalimiz zaman içinde seminerimizi yurt dışında yaşayan gençlerimize ve hatta yabancılara da sunabilmek" diye konuştu.

MÜZİK MİRASIMIZ ÇOK ZENGİN

Gençlerin çok büyük bir bölümünü müziğimizi tanımadığından dert yanan Taşçı, "Musikimizin ilgi çekici yönlerini anlatarak örnekler sunmak, dinleyen genç beyinlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Müzik mirasımız çok zengin. Ninnilerimiz, marşlarımız, tasavvuf müziğimiz, ezanlarımız, şarkılarımız ayrı ayrı musikimizin değişik formları. Tarihimizde çok değerli bestekârlarımız, hatta Sultan müzisyenlerimiz var. Bugün ne yazık ki atalarımızın icad ettiği ve geliştirdiği enstrümanların adını dahi bilmeyen, tanbura bağlama, neye kaval, bendire darbuka diyen bir genç nesil var" dedi.