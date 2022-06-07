Aylin, sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika
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Aylin, sokak ortasında ölü bulundu

07.06.2022 09:49
Aylin, sokak ortasında ölü bulundu

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Aylin Arslan (25) sokak ortasında ölü bulundu.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Aylin Arslan (25) sokak ortasında ölü bulundu.

Olay, sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir kadının hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kadının Aylin Arslan olduğu tespit edildi.Aylin Arslan'ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Aylin, sokak ortasında ölü bulundu
Aylin, sokak ortasında ölü bulundu
Aylin, sokak ortasında ölü bulundu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Samandağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aylin, sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika

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