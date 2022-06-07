Olay, sabaha karşı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir kadının hareketsiz yattığını gören mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kadının Aylin Arslan olduğu tespit edildi.Aylin Arslan'ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Samandağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aylin, sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.