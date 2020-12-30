DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

30.12.2020 11:20
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3, System.String[]

AYLİN SÖZER'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİAli AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ MALTEPE'de akademisyen Aylin Sözer'i evinde feci şekilde öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYLİN SÖZER'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ MALTEPE'de akademisyen Aylin Sözer'i evinde feci şekilde öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de dün akademisyen Aylin Sözeri, evinde Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürülmüştü. Olay sonrası olayın yaşandığı evde gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İfade işlemleri tamamlanan Kemal Ayyıldız Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü dökümü: -----------------Şüphelinin sevk edilmesi-Detay

==================

2- İSTANBUL'DA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

-Operasyon kamerada.

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,İstanbul'da polis ekipleri yılbaşı öncesi son bir haftada sahte içki üretimi yapan suç örgütlerine yönelik 39 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken 2 buçuk ton sahte içki ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi son bir haftada sahte içki üretimi yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı 39 ilçede operasyon düzenledi. Ekiplerin sahte alkol kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 788 iş yerini denetledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 550 bin lira olan 2 buçuk ton sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda çok sayıda içki bandrolü ve etiketi, boş içki şişeleri, 1 adet av tüfeği, 1 adat pompalı tüfek, 1 adet tabanca fişeği ile alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Görüntü dökümü: -----------------------Operasyon görüntüsü(polis kamerası)-Ele geçirilen sahte alkoller-Genel ve detaylar

==================

3- JANDARMADAN YILBAŞI ÖNCESİ YOLCU OTOBÜSLERİNE DENETİM

Haber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan Işıklar Gişeleri'nde yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 1 otobüs şoförüne, aracın tüm lastiklerini kış lastiği ile değiştirmediği için ceza kesildi. Yılbaşı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, otobüslerdeki yolcuların HES kodları kontrol edildi. Öte yandan jandarma ekipleri araçların kış lastiği kontrollerini yaptı. Sürücülerin belge kontrolleri yapılırken, sürücüler yorgun araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Yapılan denetimler sırasında bir otobüs şoförüne aracın tüm lastiklerini kış lastiği ile değiştirmediği için ceza kesildi. Otobüs şoförü jandarma ekiplerine "İyi de benim suçum ne?" dedi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

Kemal Ayyıldız, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı
Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek? Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?         
11:30
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanacak bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanacak bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı         
11:00
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı         
10:05
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
2 kişi 2 kişi "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yapıp vatandaşı tehdit etmiş: 10 tane çakalı öldürdü seni de öldürür         
09:40
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:48:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei