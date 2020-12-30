DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

AYLİN SÖZER'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ MALTEPE'de akademisyen Aylin Sözer'i evinde feci şekilde öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maltepe 'de dün akademisyen Aylin Sözeri, evinde Kemal Ayyıldız tarafından feci şekilde öldürülmüştü. Olay sonrası olayın yaşandığı evde gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İfade işlemleri tamamlanan Kemal Ayyıldız Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi 'ne sevk edildi.

Görüntü dökümü: -----------------Şüphelinin sevk edilmesi-Detay

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2- İSTANBUL'DA YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

-Operasyon kamerada.

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,İstanbul'da polis ekipleri yılbaşı öncesi son bir haftada sahte içki üretimi yapan suç örgütlerine yönelik 39 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken 2 buçuk ton sahte içki ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi son bir haftada sahte içki üretimi yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı 39 ilçede operasyon düzenledi. Ekiplerin sahte alkol kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 788 iş yerini denetledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 550 bin lira olan 2 buçuk ton sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda çok sayıda içki bandrolü ve etiketi, boş içki şişeleri, 1 adet av tüfeği, 1 adat pompalı tüfek, 1 adet tabanca fişeği ile alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Görüntü dökümü: -----------------------Operasyon görüntüsü(polis kamerası)-Ele geçirilen sahte alkoller-Genel ve detaylar

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3- JANDARMADAN YILBAŞI ÖNCESİ YOLCU OTOBÜSLERİNE DENETİM

Haber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan Işıklar Gişeleri'nde yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 1 otobüs şoförüne, aracın tüm lastiklerini kış lastiği ile değiştirmediği için ceza kesildi. Yılbaşı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, otobüslerdeki yolcuların HES kodları kontrol edildi. Öte yandan jandarma ekipleri araçların kış lastiği kontrollerini yaptı. Sürücülerin belge kontrolleri yapılırken, sürücüler yorgun araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Yapılan denetimler sırasında bir otobüs şoförüne aracın tüm lastiklerini kış lastiği ile değiştirmediği için ceza kesildi. Otobüs şoförü jandarma ekiplerine "İyi de benim suçum ne?" dedi.