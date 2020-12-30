Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı - Son Dakika

Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı

30.12.2020 18:52

Kemal Ayyıldız tarafından vahşice öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in kuzeninin oğlu Endercan Güngörür, katilin sevgili iddialarını yalanladı. Katil ile Sözer'in hiçbir bağının olmadığını söyleyen Güngörür, "Katile dolap yaptırmak için ulaşmış, anlaşmazlık sonrası hocayı öldürmüş. Şahıs indirim alma bahanesiyle sevgili iddiasını uydurmuştur" dedi.

Maltepe'de dün sabah, özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan 49 yaşındaki Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesildikten sonra yakılarak öldürülmüştü. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından gözaltına alınan Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Katilin tutuklanmasının ardından Aylin Sözer'in kuzeninin oğlu Endercan Güngörür, sosyal medyadan sevgili iddialarını yalanladı.

"HİÇBİR BAĞI YOK"

Güngörür, Sözer'in yeni taşındığı evine dolap yaptırmak için katile ulaştığını ve sonrasında ücret dolayısıyla dolap yaptırmaktan vazgeçtiğini, bu nedenle Sözer'i bıçakladığını belirtti. Zanlının Aylin Sözeri bıçaklamasının ardından banka hesabından kendine para aktarmaya çalıştığını ve Kemal Ayyıldız ile Sözer'in hiçbir bağının olmadığını vurguladı.

"KATİLE DOLAP YAPTIRMAK İÇİN ULAŞMIŞ"

İşte Güngörür'ün o açıklaması:

''Aylin Sözer daha önce katil ile yeni taşındığı evine dolap yaptırmak için ulaşmış ve evinde ölçü aldırmış katil çok yüksek bir miktarda para sunmuş ve Aylin hoca bunu reddetmiş. Ardından katilin sözlü tacizlerine maruz kalmış ve tehdit edilmiş. Daha sonra 29 Aralık sabah 8 sularında şahıs Aylin hocanın apartmanına gelmiş. Eve girer girmez Aylin hocayı bıçakla katletmiş ve telefonuna ulaşmış.

"AYLİN HOCA'NIN HESABINDAN 260 BİN LİRA EFT YAPMAYA ÇALIŞMIŞ"

Banka hesabına giriş yaptıktan sonra şahıs kendi kardeşine 260 bin tutarında bir EFT yollamış ancak banka teyit için Aylin hocayı aradığında telefon açılmadığı için EFT'yi reddetmiş. Daha sonra katil Aylin hocanın asistanına sana döviz hesabımdan para yollayacağım onu çek ve göndereceğim adrese yolla demiş. Durumdan şüphelenen asistan, sesinizi duymadan olmaz diyerek cevap vermiş ve katil gerek kalmadı diyerek cevap vermiş. Durumdan şüphelenen asistan Aylin hocanın kardeşine ulaşarak olayı anlatmış. Kardeşi Aylin hocanın evine kendi anahtarı ile girmeye çalışmış ancak kapı kilitliymiş. Üstüne polis çağırılınca şahıs evi yakmaya çalışmış.

"KATİL, İNDİRİM ALMA BAHANESİYLE BU YALANI UYDURDU"

Yani haberlerde belirtildiği gibi katil ile Aylin hoca arasında bir ilişki olma durumu tamamen yalandır ve bu yalan Aylin hocanın ailesini derinden etkilemektedir. Şahıs indirim alma bahanesiyle bu yalanı uydurmuştur. Şahısın Aylin hoca ile bir bağı yoktur.''

Aylin Sözer'in ailesi katin sevgili iddialarını yalanladı
Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı

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Son Dakika Güncel Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı - Son Dakika


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