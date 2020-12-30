Aylin Sözer'in kedileri veterinere götürüldü - Son Dakika

Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından evinde feci şekilde öldürülen Aylin Sözer'in kedileri, komşuları tarafından veterinere götürüldü. 2 kedinin Aylin Sözer'in yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Maltepe'de özel bir üniversitede akademisyen olan Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından dün evinde feci şekilde öldürülmüştü. Polis ekipleri Aylin Sözer'e ait iki kediyi yanan evden çıkararak komşularına teslim etmişti. Komşuları kedileri alarak veterinere götürdü. Kedilerin daha sonra Aylin Sözer'in yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.