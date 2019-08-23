Son Dakika Haberleri: Aylin Yeşilova zehir gibi
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Aylin Yeşilova zehir gibi

22 dakika önce

Zeynep Dizdar'ın seslendirdiği ''Zehir Gibi'' şarkısı özünden çok uzaklaşmadan günümüz sound ile Catwork yepyeni arenjesi ile yeniden düzenlendi.

Aylin Yeşilova zehir gibi, System.String[]

Aylin Yeşilova'dan sıra dışı bir klip

Aylin Yeşilova'nın seslendirdiği şarkı daha şimdiden internet ortamında büyük ilgi görüyor.

Aylin Yeşilova'nın güzelliği ve muhteşem ses performansı ile yeniden hayat bulan şarkının klibide bir hayli iddialı.

Çekimleri 19 saat süren ve içerisinde farklı mesajlarıda bulunduran sıra dışı klibin yönetmen koltuğunda Alexone oturdu. Her dakika içimizde olan ama görmezden gelinen bir ironininişlendiği klipte Aylin Yeşilova'nın mesajları çok konuşulacak.

Yeşilova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:31 Kaynak: Bültenler
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