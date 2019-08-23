Aylin Yeşilova zehir gibi
22 dakika önce
Zeynep Dizdar'ın seslendirdiği ''Zehir Gibi'' şarkısı özünden çok uzaklaşmadan günümüz sound ile Catwork yepyeni arenjesi ile yeniden düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:31 Kaynak: Bültenler
Aylin Yeşilova'dan sıra dışı bir klip
Aylin Yeşilova'nın seslendirdiği şarkı daha şimdiden internet ortamında büyük ilgi görüyor.
Aylin Yeşilova'nın güzelliği ve muhteşem ses performansı ile yeniden hayat bulan şarkının klibide bir hayli iddialı.
Çekimleri 19 saat süren ve içerisinde farklı mesajlarıda bulunduran sıra dışı klibin yönetmen koltuğunda Alexone oturdu. Her dakika içimizde olan ama görmezden gelinen bir ironininişlendiği klipte Aylin Yeşilova'nın mesajları çok konuşulacak.
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