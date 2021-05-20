Ayluçtarhan Başkan Alibeyoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla SGK İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu'nu makamında ziyaret etti.

SGK Müdürü Ayluçtarhan'ı makamında kabul eden KATSO Başkanı Alibeyoğlu, bir süre sohbet etti. Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Ziyarette; SGK Kars İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan'a SGK Kars İl Müdür Yardımcısı Didem İbrahimoğlu ve SGK Kars İl Müdürlüğü'nde görevli Şef Çetin Erboğa eşlik etti.

Ayluçtarhan ve beraberindekiler daha sonra KATSO'dan ayrıldı. Ziyarette genel olar Kars konuşuldu. - KARS