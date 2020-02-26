AYM, 5 milyon 79 bin TL'lik çevre cezasını orantılı buldu - Son Dakika
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AYM, 5 milyon 79 bin TL'lik çevre cezasını orantılı buldu

6 saat önce

ANAYASA Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki eski kurşun döküm fabrikasının sahiplerine, zehirli atıkları toprağa gömüp, halk sağlığına zarar verdikleri gerekçesiyle kestiği 5 milyon 79 bin 900 TL'lik para cezasını orantılı buldu.

AYM, 5 milyon 79 bin TL'lik çevre cezasını orantılı buldu, System.String[]

ANAYASA Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki eski kurşun döküm fabrikasının sahiplerine, zehirli atıkları toprağa gömüp, halk sağlığına zarar verdikleri gerekçesiyle kestiği 5 milyon 79 bin 900 TL'lik para cezasını orantılı buldu. Kararla birliktre para cezası kesinleşti.

Gaziemir'de bulunan eski kurşun döküm fabrikasının, radyoaktif atıkları toprağa gömdüğü ve bertaraf etmediği, söz konusu radyoaktif atıkların suya karıştığı ve halk sağlığına zarar verdiği tespit edildi. Fabrika sahiplerine, 2007 yılında 321 bin TL ceza verildi. İtiraza rağmen karar kesinleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında atıkların hala temizlenmediğini belirleyince, bu defa 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezası verdi.

Fabrika sahipleri de cezanın orantısız olduğunu, mülkiyet hakkına müdahale anlamına geldiğini iddia ederek, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

PARA CEZASI KESİNLEŞTİ

İtirazı inceleyen AYM, para cezasının orantılı olduğuna ve mülkiyet hakkına herhangi bir müdahalede bulunulmadığına hükmetti. Kararla birlikte, 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezası kesinleşmiş oldu.

Söz konusu radyoaktif atıkların bulunduğu Emrez Mahallesi sakinlerinden Cuma Canki, 2 kayınbiraderinin kanser nedeniyle vefat ettiğini iddia ederek, "Biz bunlardan çok çektik. Buralarda eskiden gezilmezdi. Bir karınca bile yaşayamaz hale geldi. Herkes, en ufak bir durumda hasta oluyordu. Kanser vakaları da artmıştı" dedi.

Orhan Kara da, "Ben çocuğumu sürekli hastanelere götürüyordum. Sürekli hasta oluyordu. Zamanında mahalle olarak çok tepki göstermiştik, imza kampanyaları düzenlemiştik. Kararı olumlu buluyorum" diye konuştu


Anayasa Mahkemesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
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