Son Dakika Haberleri: AYM, basın çalışanlarının fazla mesai düzenlemesini iptal etti
Son Dakika Güncel AYM, basın çalışanlarının fazla mesai düzenlemesini iptal etti - Son Dakika

AYM, basın çalışanlarının fazla mesai düzenlemesini iptal etti

7 saat önce

ANAYASA Mahkemesi, gazetecilere gününde ödenmeyen fazla çalışma ücretlerinin her gün için yüzde 5 fazlasıyla ödenmesi kuralını Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

AYM, basın çalışanlarının fazla mesai düzenlemesini iptal etti, System.String[]

ANAYASA Mahkemesi, gazetecilere gününde ödenmeyen fazla çalışma ücretlerinin her gün için yüzde 5 fazlasıyla ödenmesi kuralını Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Bakırköy 13'üncü İş Mahkemesi, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'da gazetecilere fazla çalışma ücretlerinin gününde ödenmemesi durumunda bu ücretlerin her geçen gün için yüzde 5 fazlasıyla ödenmesini öngören kuralın, Anayasa'nın 2, 5, 10, 11, 48 ve 49'uncu maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesini istedi.

KARAR OYÇOKLUĞUYLA ALINDI

İptal başvurusunu 19 Eylül'de görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, fazla mesailerle ilgili bu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline, oyçokluğuyla karar verdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan gerekçeli kararda, toplumu doğru bilgilendirme gibi önemli görevleri bulunan gazetecilerin bu görevi yerine getirirken işverenin etkisinden mümkün olduğu kadar arındırılmaları ve bunun için de ücretlerinin güvence altına alınması gerektiği hatırlatıldı. Kararda, gazetecilerin ücret alacaklarının özel düzenlemelerle teminat altına alınmasının, görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli olmadığının söylenemeyeceği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Çok yüksek meblağlara ulaşabilen yüzde 5 fazla ödeme kuralı, işverene aşırı bir külfet getirmektedir. Ülkemizde reel enflasyon ve yasal faiz oranları dikkate alındığında söz konusu kuralın orantılı bir sınırlama öngördüğü söylenemez. Gazetecinin fazla çalışma ücretini korumak ve zamanında ödenmesini sağlamak için kuralla getirilen tedbir işverenin ekonomik varlığını ve geleceğini ağır bir şekilde etkileyebilecektir. Açıklanan nedenlerle kuralla teşebbüs ve çalışma özgürlüğüne getirilen sınırlamanın orantısız olduğu ve bu nedenle kuralın ölçülülük ilkesini ihlal ettiği anlaşılmıştır."

Kararda ayrıca "Bu haliyle kural, basın sektöründe çalışanlar için diğer çalışanlara göre nesnel ve makul bir nedenle de olsa orantısız bir farklı muamelenin getirilmesine yol açmaktadır. Bu itibarla kuralla gazeteciler lehine kabul edilen farklı muamelenin ölçülü olduğu söylenemeyeceğinden kural eşitlik ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'nın 2, 10, 13. ve 48'inci maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir" denildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyanür ölümlerini gündeme getiren AK Parti eski milletvekili Pelin Gündeş Bakır hakkında ihraç talebi
Türkiye, hamsiden iki ayda 1,9 milyon dolar kazandı ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AYM, basın çalışanlarının fazla mesai düzenlemesini iptal etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]