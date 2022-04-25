AYM Başkanı Arslan: "Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır" - Son Dakika
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AYM Başkanı Arslan: "Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır"

25.04.2022 15:31

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan AYM'nin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. (1)

"Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır, cevabını verebiliriz"

"Aslında sadece Anayasa Mahkemeleri değil, dünyanın her yerinde tüm mahkemelerin temel görevi, varlık nedeni adaleti korumaktır"

AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır
AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır
AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır
AYM Başkanı Arslan: Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYM Başkanı Arslan: 'Anayasa Mahkemeleri, anayasal adaleti sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır' - Son Dakika


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