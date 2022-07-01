AYM Başkanı Arslan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesindeki mezuniyet töreninde konuştu - Son Dakika
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AYM Başkanı Arslan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesindeki mezuniyet töreninde konuştu

01.07.2022 16:31

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, akıl, ahlak ve adaletin olmadığı yerde sağlıklı ve adaletli toplumdan bahsedilemeyeceğini, adalet üzerine kurulmayan devletin uzun ömürlü olamayacağını söyledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, akıl, ahlak ve adaletin olmadığı yerde sağlıklı ve adaletli toplumdan bahsedilemeyeceğini, adalet üzerine kurulmayan devletin uzun ömürlü olamayacağını söyledi.

Arslan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin hukuk ve diş hekimliği fakültelerinin mezuniyet töreninde, hekimlik ve hakimlik mesleklerinin toplum hayatı için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

İnsanlara fayda sağlayanların insanların en hayırlısı olduğunu ifade eden Arslan, öğrencilere, hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar kaliteli, mesleklerinde en iyi kişiler olarak yapmaları tavsiyesinde bulundu.

İnsanlara fayda sağlamanın, "3A formülü" diye tanımladığı akıl, ahlak ve adaletle mümkün olabileceğini bildiren Arslan, "Bu üç değerin olmadığı yerde ve hayata geçmediği yerde sağlıklı toplumdan da bahsedemeyiz, adil bir devletten de bahsedemeyiz. O yüzden aklınızı, ahlakınızı ve adaletinizi hiçbir zaman bir kenara bırakmayın." dedi.

Aklın, insana verilmiş en büyük nimet olduğunu belirten Arslan, akıl sahibi olmaktan daha kıymetlisinin bunu kullanmaya cesaret etmek olduğunu söyledi.

Aklın, insana bilgi sahibi ve özgür olmayı emrettiğini belirten Arslan, "Ne yapın yapın aklınızı ve zihninizi kimseye kiraya vermeyin. Kimsenin kullanmasına fırsat vermeyin. Bağımsız, özgür bireyler olarak düşünün ve tercihlerinizi ona göre yapın." diye konuştu.

Ahlakın iyi insan olmayı ifade ettiğini belirten Arslan, Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ahlaki ilkeyi aynı zamanda bir siyasi ilke olarak benimsediğini, bunun da hukukun üstünlüğüne, temel hak ve özgürlüklere dayanan çoğulcu bir demokratik devleti ifade ettiğini dile getirdi.

İnsanların bütün farklılıklarıyla bir arada yaşayabildiği bir toplumsal ve siyasal hayatın, ahlaki ilkenin siyasal hayata yansımasını ifade ettiğini belirten Arslan, bu noktada da adaletin gerektiğini kaydetti.

Adaletin sadece siyasi ve toplumsal bir ilke olmadığını, aynı zamanda da bireysel bir ilke olduğunu aktaran Arslan, günlük hayatta, aile hayatında, toplum hayatında da uygulanması gerektiğine işaret etti.

Adaletin devletin temeli olduğunu kaydeden Arslan, "Adaletin üzerine bina edilmeyen bir toplum da devlet de uzun ömürlü olamaz, yaşayamaz." diye konuştu.

Akıl, ahlak ve adaletin bir söylem meselesi değil eylem meselesi olduğunu, uygulamaya geçirilmesi gerektiğini kaydeden Arslan, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarı diledi.

Mezuniyet töreninde konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra birçok alanda reformlar yapıldığını bildirdi.

Reform yapılan alanlardan birinin de hakim ve savcılık mesleği olduğuna işaret eden Aydınlı, hukuk eğitiminde teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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