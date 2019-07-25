AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık." dedi.

İş yüküyle başa çıkılmasının sadece Anayasa Mahkemesi'nin vazifesi olmaması gerektiğini belirten Arslan, "Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.