Son Dakika Haberleri: AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi
Son Dakika Güncel Haber

AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

1 saat önce

"İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesi'nin vazifesi olmamalı' diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, 'Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi' değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık." dedi.

İş yüküyle başa çıkılmasının sadece Anayasa Mahkemesi'nin vazifesi olmaması gerektiğini belirten Arslan, "Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.

AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi
Anayasa Mahkemesi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi Son dakika! TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak Uzmanlar uyardı: Merkez Bankası beklenenden fazla faiz indirimine giderse dolar fırlayabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 12:10:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]