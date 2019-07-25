Son Dakika Haberleri: AYM Başkanı Arslan: "Bireysel başvurunun amacı hak ihlallerinin kaynağını kurutmaya yönelik...
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AYM Başkanı Arslan: "Bireysel başvurunun amacı hak ihlallerinin kaynağını kurutmaya yönelik...

28 dakika önce

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuklardan detaylar ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde konuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuklardan detaylar ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde konuştu. (1)
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvurunun amacı hak ihlallerinin kaynağını kurutmaya yönelik...
Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:24 Kaynak: AA
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