AYM Başkanı Arslan'ın kayınbabası toprağa verildi - Son Dakika

Helallik alınıp cenaze namazının kılınmasının ardından Derviş Tarakçı'nın cenazesi aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Törenin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, Tarakçı ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti.

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan 'ın Kahramanmaraş 'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kayınbabası Derviş Tarakçı (85), toprağa verildi. Cenaze törenine Arslan da katıldı.

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