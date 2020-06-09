AYM Başkanı Arslan: "Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, mevcut salgından çok daha tehlikelidir"
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye gelmesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın kürsüdeki konuşması Salondaki katılımcılar ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin töreninde konuştu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kürsüye gelmesi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın kürsüdeki konuşması
Salondaki katılımcılar ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin töreninde konuştu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:37 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AYM Başkanı Arslan: 'Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, mevcut salgından çok daha tehlikelidir' - Son Dakika
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