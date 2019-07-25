AYM Başkanı Arslan: "Temel hakların korunması devletin varlık sebebidir"
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuklardan detaylar Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Selahaddin Menteş'ten detay ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin... Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:58 Kaynak: AA
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