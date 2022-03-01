AYM Başkanı Arslan: "İhlale sebep olan kaynaklar ortadan kaldırıldığında bireysel başvuru sayısı da azalacaktır" - Son Dakika
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AYM Başkanı Arslan: "İhlale sebep olan kaynaklar ortadan kaldırıldığında bireysel başvuru sayısı da azalacaktır"

01.03.2022 11:38

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması Hediye takdimi ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM, Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Çözüm...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması

Hediye takdimi ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM, Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Çözüm Önerileri" konulu konferansın açılış konuşmasını yaptı. (3)

AYM Başkanı Arslan: İhlale sebep olan kaynaklar ortadan kaldırıldığında bireysel başvuru sayısı da azalacaktır
AYM Başkanı Arslan: İhlale sebep olan kaynaklar ortadan kaldırıldığında bireysel başvuru sayısı da azalacaktır
AYM Başkanı Arslan: İhlale sebep olan kaynaklar ortadan kaldırıldığında bireysel başvuru sayısı da azalacaktır

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AYM Başkanı Arslan: 'İhlale sebep olan kaynaklar ortadan kaldırıldığında bireysel başvuru sayısı da azalacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AYM Başkanı Arslan: "İhlale sebep olan kaynaklar ortadan kaldırıldığında bireysel başvuru sayısı da azalacaktır" - Son Dakika
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