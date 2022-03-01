AYM Başkanı Arslan: "İhlale sebep olan kaynaklar ortadan kaldırıldığında bireysel başvuru sayısı da azalacaktır" - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması

Hediye takdimi ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM, Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Çözüm Önerileri" konulu konferansın açılış konuşmasını yaptı. (3)