AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi
51 dakika önce
AYM Başkanı Arslan, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık.
AYM Başkanı Arslan, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül
2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:07
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