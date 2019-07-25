Son Dakika Haberleri: AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi
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AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi

51 dakika önce

AYM Başkanı Arslan, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık.

AYM Başkanı Arslan: Yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi, System.String[]
AYM Başkanı Arslan, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık." dedi.
Anayasa Mahkemesi, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:07 
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