Son Dakika Haberleri: AYM Başkanı Zühtü Arslan: "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var."
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AYM Başkanı Zühtü Arslan: "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var."

1 saat önce

AYM Başkanı Zühtü Arslan: "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var."

AYM Başkanı Zühtü Arslan:

AYM Başkanı Zühtü Arslan: "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var."

Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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