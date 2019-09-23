AYM Başkanı Zühtü Arslan: "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var."
1 saat önce
AYM Başkanı Zühtü Arslan: "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var."
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:50 Kaynak: AA
AYM Başkanı Zühtü Arslan: "Şu anda Anayasa Mahkemesinin önünde 47 bin bireysel başvuru var."
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